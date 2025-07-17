قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا وباء ولا تهديد صحي.. وزارة الصحة تكشف نتائج تحقيقات وفاة أطفال المنيا
انهيار أرضي في كوريا الجنوبية ومصرع 4 أشخاص وإجلاء ألف آخرين
تدريب الشباب الأفارقة في المركز الدولي المصري للزراعة
سوريا.. مجموعات خارجة عن القانون ترتكب مجازر في السويداء
وزير خارجية فرنسا: قصف إسرائيل لكنيسة العائلة المقدسة في غزة غير مقبول
مجلس وزراء الداخلية العرب يطالب بتعميم منظومة الميتاهيب المرورية فى الدول الأعضاء
الخارجية الروسية: نرفض نقل أي قوات دولية إلى أوكرانيا وسنعتبرها أهدافا مشروعة
خفض معدلات القيصريات ووفيات حديثي الولادة .. تفاصيل مهمة
تحديث الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية
نتنياهو: فرضنا وقف النار في سوريا بالقوة .. وسنُبقي الجولان لجبل الدروز منزوعة السلاح
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تصفية قائد القوة البحرية بقوة الرضوان بحزب الله
مصادر طبية فلسطينية: 29 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصادر طبية فلسطينية: 29 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة
غزة
هاني حسين

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بسقوط 29 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أن الاعتداءات المتكررة على الكنائس والمؤسسات الدينية في قطاع غزة تمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للوجود المسيحي في الأرض المقدسة، مطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات.


ودعت اللجنة، في بيان عاجل نقله مراسل "القاهرة الإخبارية"، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدينية إلى التحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة المسيحية والإسلامية، ومحاسبة المسؤولين عن استهداف أماكن العبادة.
 

غزة قطاع غزة الاحتلال فلسطين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

ترشيحاتنا

محمد فريد

الرقابة المالية:تعزيز ثقة المستثمر المحلي أساس طمأنة واجتذاب الأجنبي

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا تحت ضغط الدولار القوي وتشدد الفيدرالي

الغرف التجارية

أحمد زكي: قرار التعامل مع أفريقيا بالعملة المحلية يخدم السياسة الخارجية للدولة

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

غيرة انتهت بجريمة قتل

الغيرة قلبت لجريمة قـ..تل.. الزوجة وعشيقها خنـ..قوا الزوج بعد ما شرب العصير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد