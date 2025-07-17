مصادر طبية فلسطينية: 29 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بسقوط 29 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أن الاعتداءات المتكررة على الكنائس والمؤسسات الدينية في قطاع غزة تمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للوجود المسيحي في الأرض المقدسة، مطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات.



ودعت اللجنة، في بيان عاجل نقله مراسل "القاهرة الإخبارية"، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدينية إلى التحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة المسيحية والإسلامية، ومحاسبة المسؤولين عن استهداف أماكن العبادة.

