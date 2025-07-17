قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح مع عماد متعب حاجة تانية | تصريح مثير من أحمد حسن
شكرا لك أوبا.. القادسية يعلن رسميا فسخ تعاقده مع أوباميانج
شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليين عادا من سوريا وبحوزتهما بندقية كلاشينكوف
رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا
هبوط أرضي | غلق الأوتوستراد بالمعادي .. وتحويل حركة السيارات
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد
مفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. ويؤكد: الكيان الصهيوني يؤجج الطائفية
الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"
رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم الخميس 17 يوليو 2025
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من الشرع ويؤكد دعم المملكة لوحدة سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدريب الشباب الأفارقة في المركز الدولي المصري للزراعة

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم وفدًا نقابيًا من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بجنوب افريقيا برئاسة "فليب لاند مان"، وذلك بحضور النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك.

ومن جانبه رحب وزير الزراعة بالوفد الجنوب أفريقي، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية، التي تربط مصر وجنوب أفريقيا، في العديد من المجالات ومن بينها القطاع الزراعي والأنشطة المختلفة المرتبطة به.


وأشار فاروق إلى حرصه على تعزيز التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم، والخبرات التي تمتلكها وزارة الزراعة لإنجاح هذا التعاون، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء.


وأكد وزير الزراعة أن القطاع الزراعي في مصر، قد شهد مؤخرًا نهضة شاملة، واهتمامًا واسعًا من القيادة السياسية، ذلك بالإضافة إلى العديد من المشروعات الزراعية القومية العملاقة في كافة ربوع مصر، والتي تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ذلك فضلا عن جهود تمويل صغار المزارعين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.


ووجه وزير الزراعة الدعوة للوفد العمالي، لتفقد بعض الأنشطة والمشروعات الزراعية الهامة في مصر، للاطلاع على ما حققته مصر من نهضة وتنمية حقيقية في هذا المجال، لافتًا إلى إتاحة الفرصة لعدد من الشباب الأفارقة، للتدريب في المركز الدولي المصري للزراعة، في عدد من المجالات المتخصصة، في سبيل نقل التجارب والخبرات، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، ذلك بالإضافة الى الاستفادة من التجربة الخاصة بالبنك الزراعي المصري، ودعم جهود التنمية الزراعية والريفية، لافتا إلى إمكانية أن يشمل التعاون أيضا دعم جهود الاستثمار في المجال الزراعي.

ومن جانبها، أشادت النائبة سولاف درويش بالاستجابة السريعة والترحيب الذي لقيه الوفد، مما يعكس حرص وزارة الزراعة على تعزيز التعاون ونقل خبراتها إلى الأشقاء من دول القارة السمراء، مؤكدة على أهمية هذا التعاون في تبادل الخبرات المتعلقة بحقوق العمال الزراعيين وتحسين ظروف عملهم، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الفعالة في مجال القوى العاملة الزراعية بين البلدين.

فيما أعرب الوفد النقابي عن شكره لوزير الزراعة المصرية على تلبية الدعوة وحرصه على بناء شراكات مثمرة تسهم في تطوير القطاع الزراعي بالبلدين، كما أشاد بالجهود المصرية في تحقيق التنمية الزراعية، مؤكدًا حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بتحسين أوضاع العمال الزراعيين وتدريب الكوادر الشابة.

تعزيز التبادل المعرفي والتقني

كما أبدى الوفد اهتمامًا خاصًا بفرص التدريب التي أعلن وزير الزراعة اتاحتها في المركز الدولي المصري للزراعة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التبادل المعرفي والتقني بين الجانبين.
وطلب الوفد الجنوب الافريقي من وزير الزراعة، دعم جهود تأسيس اتحاد لنقابات العاملين بالبنوك والأعمال المالية  على مستوى القارة الافريقية، وذلك في سبيل التعاون المشترك.

علاء فاروق وزير الزراعة النقابة العامة للعاملين بالبنوك مجلس النواب العلاقات التاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

الدولار

تحرك طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بختام التعاملات

أحمد كجوك

وزير المالية: النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن ومطمئنة جدا

محمد فريد

الرقابة المالية:تعزيز ثقة المستثمر المحلي أساس طمأنة واجتذاب الأجنبي

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد