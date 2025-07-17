تدريب الشباب الأفارقة في المركز الدولي المصري للزراعة

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم وفدًا نقابيًا من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بجنوب افريقيا برئاسة "فليب لاند مان"، وذلك بحضور النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك.

ومن جانبه رحب وزير الزراعة بالوفد الجنوب أفريقي، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية، التي تربط مصر وجنوب أفريقيا، في العديد من المجالات ومن بينها القطاع الزراعي والأنشطة المختلفة المرتبطة به.



وأشار فاروق إلى حرصه على تعزيز التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم، والخبرات التي تمتلكها وزارة الزراعة لإنجاح هذا التعاون، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء.



وأكد وزير الزراعة أن القطاع الزراعي في مصر، قد شهد مؤخرًا نهضة شاملة، واهتمامًا واسعًا من القيادة السياسية، ذلك بالإضافة إلى العديد من المشروعات الزراعية القومية العملاقة في كافة ربوع مصر، والتي تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ذلك فضلا عن جهود تمويل صغار المزارعين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.



ووجه وزير الزراعة الدعوة للوفد العمالي، لتفقد بعض الأنشطة والمشروعات الزراعية الهامة في مصر، للاطلاع على ما حققته مصر من نهضة وتنمية حقيقية في هذا المجال، لافتًا إلى إتاحة الفرصة لعدد من الشباب الأفارقة، للتدريب في المركز الدولي المصري للزراعة، في عدد من المجالات المتخصصة، في سبيل نقل التجارب والخبرات، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، ذلك بالإضافة الى الاستفادة من التجربة الخاصة بالبنك الزراعي المصري، ودعم جهود التنمية الزراعية والريفية، لافتا إلى إمكانية أن يشمل التعاون أيضا دعم جهود الاستثمار في المجال الزراعي.

ومن جانبها، أشادت النائبة سولاف درويش بالاستجابة السريعة والترحيب الذي لقيه الوفد، مما يعكس حرص وزارة الزراعة على تعزيز التعاون ونقل خبراتها إلى الأشقاء من دول القارة السمراء، مؤكدة على أهمية هذا التعاون في تبادل الخبرات المتعلقة بحقوق العمال الزراعيين وتحسين ظروف عملهم، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الفعالة في مجال القوى العاملة الزراعية بين البلدين.

فيما أعرب الوفد النقابي عن شكره لوزير الزراعة المصرية على تلبية الدعوة وحرصه على بناء شراكات مثمرة تسهم في تطوير القطاع الزراعي بالبلدين، كما أشاد بالجهود المصرية في تحقيق التنمية الزراعية، مؤكدًا حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بتحسين أوضاع العمال الزراعيين وتدريب الكوادر الشابة.

تعزيز التبادل المعرفي والتقني

كما أبدى الوفد اهتمامًا خاصًا بفرص التدريب التي أعلن وزير الزراعة اتاحتها في المركز الدولي المصري للزراعة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التبادل المعرفي والتقني بين الجانبين.

وطلب الوفد الجنوب الافريقي من وزير الزراعة، دعم جهود تأسيس اتحاد لنقابات العاملين بالبنوك والأعمال المالية على مستوى القارة الافريقية، وذلك في سبيل التعاون المشترك.