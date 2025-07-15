وزير الزراعة: القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة استلمت 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، فيما تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي 9.5 مليون طن، مقارنة بالاستهلاك السنوي الذي يبلغ 8.5 مليون طن.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الحكومة باتت تلعب دورًا محفزًا عبر تقديم التسهيلات من خلال تخصيص الأراضي وتقديم الإعفاءات.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص، من خلال توفير عوامل الأمان والراحة والدعم اللوجستي والمادي، بما يساهم في تحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي معًا.