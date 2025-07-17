التعبئة والإحصاء: انخفاض أعداد المصريين الحاصيلن على موافقة للهجرة للخارج

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 17 / 7 / 2025، النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2024 " و فيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة:

بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين اكتســبوا صـفــة المـهاجـر 182 مـهاجـــراً عــــام 2024 (70 مهاجــراً و 112 مهاجــراً إكتسبوا صفـــة المهاجر ) مقابــــل 247 مهاجــراً عـام 2023 بانخفاض قدره 26.3٪.

كما بلـــغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 182 مــهاجـر (147 مهـاجـر أصـــلى بنســبة 80.8٪، 35 مرافق بنسبة 19.2٪) عــــــام 2024.

بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 143 من الذكور بنـسبة 78.6٪.

بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 39 من الإنــاث بنسبة 21.4٪.

- تأتـى الولايات المتحدة الامريكية في المرتبـة الأولـى حيث بلغ 97 مهاجر بنسبة 53.3٪ ، يليها ايطاليا بعدد 36 مهاجــراً بنسبــة 19.8٪ ، ثــم كنــدا بعـــدد 22 مهاجراً بنسبة 12.1٪ من اجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر عام 2024.

- بلـــغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية (30-35 سنة) 29 مهاجــراً بنسبـة 15.9٪ .

- يأتي الحاصلون على مؤهلات جامعية في المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في سـن الـتعلـــيم (10 سنوات فأكثر) حيث بلغ 90 مهاجراً بنسبة 52.6٪.

- استحوذت فئة الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) على النصيب الاكبر حيث بلغ 49 مهاجر بنسبة 53.8٪ من اجمالي اعداد المصريين الذين لهم حالة عملية فى مصر وحصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر.

- بلغ عدد المصريين الــذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 4220 مصري عـام 2024 مقابـل 4418 مصري عـــام 2023 بنسبــة إنخفاض قدرهـا 4.5٪ (3006 مصري حصلوا عــلى إذن بالتـجنس مـــع الاحتفاظ بالجنســـية المــصريـة بنـسبــــة 71.2٪ بينما 1214 حصــــلوا عـــلى إذن بالتجنس مــع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصــريـة بنسبة 28.8٪ ).