66 ألف منشأة مسجلة على منصة عروض المنتجات الصناعية والتعدينية من 21 دولة عربية

وجهت وزارة الصناعة الدعوة لكافة أصحاب المشروعات الصناعية في مصر للاشتراك عبر منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية (apip.online)، وهي أول منصة عربية رسمية تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي في مختلف القطاعات الصناعية بين الدول العربية.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات المحورية للمنظمة العربية (الإيدسمو)، حيث تسعى إلى دعم الترابط بين المصانع العربية عبر تسهيل التبادل الصناعي والتجاري، وربط الشركات العربية ببعضها وتوفير قاعدة بيانات رقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية في الدول العربية، والربط بين الاحتياجات والقدرات الإنتاجية لتكوين سلاسل توريد وإمداد إقليمية فعّالة، وتيسير استفادة الدول العربية من إمكانيات بعضها البعض في المجال الصناعي والتعديني.

حيث ستكون كافة المنتجات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار مرئية لكافة المصانع سواءً محليًا أو عربياً، مما يفتح أسواقًا تصديرية ويسد الفجوات الاستيرادية الأجنبية من خلال تحقيق التكامل الصناعي العربي، خاصةً وأن المنصة توفر خدماتها مجانًا للمصانع المشاركة.

كما دعت الوزارة أيضًا الشركات المصرية المهتمة بالاشتراك والتسجيل المجاني في "المنصة العربية لمعادن المستقبل (apfm.aidmo.org)"، وهي منصة مكملة لمنصة apip.online، والتي تهدف إلى تعزيز الموارد التعدينية العربية والربط الاستراتيجي مع الصناعة كمنصة رقمية متخصصة في المنتجات والفرص الاستثمارية في القطاع التعديني العربي.

وتوفر منصة المنتجات العربية إمكانية فتح حسابات مجانية للمنشآت الصناعية لعرض منتجاتها على متجر إلكتروني متكامل بثلاث لغات، كما تقوم بتوفير مؤشرات تفاعلية باستخدام نظام ذكاء الأعمال، وتطبيقات للهواتف الذكية، فضلاً عن تنظيم معارض افتراضية متخصصة على غرار المعارض الحقيقية، والاستفادة من أدوات الترويج الذكية المجانية.

وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة على المنصة حتى الآن أكثر من 66 ألف منشأة من 21 دولة عربية، منها أكثر من 15 ألف منشأة مصرية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المصرية المرفوعة على المنصة بالفعل.

وقد أعلنت وزارة الصناعة عن بدء الربط بين كل من منصة مصر الصناعية الرقمية والمنصتين الصناعيتين (APIP) و (APFM)، مؤكدةً أن التحول الرقمي يعد رهانًا حقيقيًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا وعربيًا، مرحبةً بكافة مبادرات التعاون التي تتبنى توجهاتها نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية مميزة للمستثمر الصناعي لتيسير الأمور عليه.

وأشارت الوزارة إلى أن الربط بين منصة مصر الصناعية ومنصة المنتجات العربية سيعطي دفعة كبيرة نحو تطوير محتوى المنصتين، مما يحقق الاستفادة المثلى للمستثمر الصناعي المصري والعربي. كما يأتي الربط كخطوة استراتيجية تمكن المصنعين والمستثمرين العرب من الوصول إلى دورة متكاملة تشمل الخامات، التصنيع، والفرص الاستثمارية، بما يعزز سلاسل القيمة المضافة ويخدم توجهات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات.

كما يسهم ذلك في توسيع الترويج للفرص الصناعية المصرية وكذلك الطروحات الدورية التي تعلن عنها الوزارة للأراضي الصناعية المرفقة، وكذلك المجمعات الصناعية الجاهزة، وعلى رأسها الوحدات بمدينة الجلود بالروبيكي على سبيل المثال، ما يفتح الباب أمام عرض هذه الفرص على نطاق عربي واسع.

وفي ضوء هذا التعاون، أكدت وزارة الصناعة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع المنظمة، قد قامت بالفعل بعدة إجراءات لتفعيل الاستفادة من منصة المنتجات العربية، منها: رفع الفرص الاستثمارية المصرية وتحديثها على المنصة، والتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لحث الشركات على التسجيل المجاني، وتنظيم ورش عمل مشتركة مع المنظمة للتعريف بالمنصة، فضلًا عن الترويج عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية.