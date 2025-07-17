انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية وارتفاعها من البنزين ونواتج التقطير

كشفت بيانات عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، صدرت يوم الأربعاء 16 يوليو/ تموز، عن تراجع مخزونات النفط الأميركية، في حين ارتفعت مخزونات البلاد من الوقود خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام تراجعت 3.9 مليون برميل إلى 422.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/ تموز، مقابل توقعات محللين في استطلاع لوكالة رويترز بانخفاض 552 ألف برميل.

وزادت المخزونات من النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية 213 ألف برميل، بحسب بيانات الإدارة.

وبحسب البيانات الجديدة، تراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير الأميركية بكمية 157 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.وتراجعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8% إلى 93.9% خلال الأسبوع.

في المقابل، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من البنزين 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو إلى 232.9 مليون برميل، وهو ما جاء عكس توقعات للمحللين في استطلاع رويترز بتراجعها مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضاً إن مخزونات نواتج التقطير الأميركية، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، زادت 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 107 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بزيادتها 200 ألف برميل فقط.

وتراجع صافي واردات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بكمية 395 ألف برميل يومياً، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.