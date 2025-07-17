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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد جلسة رابحة مع نفي ترامب اعتزامه إقالة باول

ترامب
ترامب
وكالات

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات ليلة الأربعاء 16 يوليو/ تموز، وذلك بعد مكاسب للمؤشرات خلال جلسة التداول العادية عقب نفي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب نيته إقالة جيروم باول من رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر Dow Jones الصناعي 51 نقطة، أو 0.1%. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وNasdaq 100 بنسبة 0.1% لكلاهما.

خلال الجلسة العادية يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.32%، كما زاد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.26%. وصعد مؤشر Dow Jones الصناعي 231.49 نقطة، أو 0.53%.وانخفضت الأسهم في البداية بعد أن صرّح مسؤول في البيت الأبيض بأن ترامب "سيُقيل باول قريباً على الأرجح" من منصبه، وتراجع مؤشر Dow Jones الصناعي بأكثر من 260 نقطة عند أدنى مستوى له في الجلسة. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب صاغ خطاباً يدعو فيه باول إلى الاستقالة ليُظهره للجمهوريين في مجلس النواب.

ومع ذلك، انتعشت الأسهم بعد أن قلّل الرئيس من شأن التقارير وصرح بأنه "لا يُخطط للقيام بذلك"، مع أنه أضاف أنه "لا يستبعد أي شيء".

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة Simplify لإدارة الأصول، مايكل غرين، إن انتعاش الأسهم يوم الأربعاء يُشير إلى أن السوق ربما يكون قد تجاوز بالفعل احتمال إقالة باول.

وأضاف غرين لشبكة CNBC: "المعلومة الحقيقية الوحيدة، كما أعتقد، التي حصلتم عليها اليوم هي أن إقالة باول ليست بالأمر الجلل".

بدلاً من ذلك، قال غرين إنه على المدى القريب على الأقل، من المرجح أن يُواصل المستثمرون توجيه معظم اهتمامهم نحو تقارير نتائج الأعمال المرتقب صدورها خلال الموسم باعتبارها المُحفّز الأهم للسوق.

ومن المقرر أن تُعلن شركات تايوان لصناعة أشباه الموصلات Taiwan Semiconductor Manufacturing، وترافيلرز Travelers، وجنرال إلكتريك للطيران GE Aerospace، ويو إس بانكورب U.S. Bancorp، ومجموعة سيتيزنز المالية Citizens Financial عن نتائج أعمالها قبل افتتاح التداول يوم الخميس.

وقال غرين: "سأكون مندهشاً للغاية إذا لم نحصل على تقارير إيجابية نسبياً من شركات التكنولوجيا الرائدة. ليس مستحيلاً، ولكنه أمرٌ مفاجئ. إجمالاً، يشير ذلك إلى أن الأسواق ستشهد بعض التحسن نظراً لأن موسم الأرباح لم يكن سيئاً كما يظن الناس".

يوم الخميس، سيراقب المتداولون أيضاً صدور أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وآخر قراءة لتقرير مبيعات التجزئة الأميركية لشهر يونيو/ حزيران، بالإضافة إلى مؤشرات أسعار الصادرات والواردات للشهر الماضي.


 

الأسهم الأميركية التداول دونالد ترامب

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