وائل الشهاوي: علاقات كردستان العراق بإسرائيل علنية

قال الدكتور وائل الشهاوي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، إن العلاقات بين إقليم كردستان العراق وإسرائيل لم تعد خافية على أحد، مؤكدًا أن تلك العلاقة باتت معلنة وتعكس تداخلًا سياسيًا واستراتيجيًا بين الطرفين يخدم مصالح تل أبيب في المنطقة.

وأضاف الدكتور وائل الشهاوي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء dmc"، أن التحولات الجارية على الساحة السورية تشير إلى عملية إعادة إحياء لاتفاقية "سايكس بيكو"، التي قسّمت المنطقة عقب الحرب العالمية الأولى، موضحًا أن سوريا تواجه اليوم سيناريو جديدًا من التقسيم يعكس صراع القوى الدولية والإقليمية على النفوذ.

وأشار الدكتور وائل الشهاوي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، إلى أن الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل كشفت بوضوح عن حجم السيطرة الإسرائيلية على عدد من المناطق الممتدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وحتى نهر الفرات، معتبرًا أن هذه السيطرة لم تعد تقتصر على النفوذ العسكري فحسب، بل تشمل أبعادًا استخباراتية واقتصادية، في ظل غياب ملامح الحل السياسي الشامل في المنطقة.

وأكد الدكتور وائل الشهاوي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، أن تلك التطورات تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة أراضي دول المنطقة، خاصة مع تزايد التوترات الطائفية والإثنية، واستخدام بعض القوى الإقليمية للصراعات كأداة لإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية بما يخدم مصالحها الخاصة، وعلى رأسها إسرائيل.