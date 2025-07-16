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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجاة.. الأهلي لم يمدد عقد إمام عاشور حتى الآن والمفاوضات مستمرة مع وكيله

إمام عاشور
إمام عاشور
كريم عاطف

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لم يمدد عقده بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن هناك تقديرا كبيرا لمستوى وأداء اللاعب في المباريات والتدريبات، لذلك بادر مسئولو الأهلي بالحديث مع اللاعب لتعديل وتمديد عقده.

وقال عبر برنامجه “بلس 90” الذي يبث على قناة النهار الفضائية، إن إمام عاشور يتعامل بشكل رائع مع مسئولي النادي الأهلي، ولازال المفاوضات مع وكيل أعماله أحمد يحيى حتى الآن، وهو وكيل أيضا لعدد آخر من اللاعبين.

وأضاف: إمام عاشور لازال عقده مستمر لمدة 3 مواسم، والأهلي يرى أن عرض الأخدود السعودي هو مجرد (حركة) من جانب الوكيل، والأمور أن كل طرف يحاول البحث عن المزيد من المكتسبات.

وأكمل: الأهلي يتعامل مع الملف بشكل عادي، ولازال عقد إمام عاشور مستمر لمدة 3 سنوات قادمة، وحال عدم التمديد فأنه سيظل يحصل على نفس المقابل المالي في عقده الحالي.

وزاد: هناك حالة تفاؤل بشأن حسم ملف إمام عاشور وتمديد عقده في أقرب وقت.. والأمور طبيعية تماما.

أمير هشام إمام عاشور النادي الأهلي الأهلي أحمد يحيى الأخدود السعودي

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