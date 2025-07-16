مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لـ دي سي يونايتد الأمريكي

عيّن دي سي يونايتد الأمريكي رينيه فايلر، مدربًا رئيسيًا جديدًا له، اليوم الأربعاء، بعد 6 أيام من إقالة تروي ليسن.

ويُدير فايلر، البالغ من العمر ٥١ عامًا، أندية في بلده سويسرا، بالإضافة إلى ألمانيا وبلجيكا ومصر واليابان منذ عام ٢٠٠٩.

ومؤخرًا، قاد فريق سيرفيت إف سي، المنتمي للدوري السويسري الممتاز، إلى لقب كأس سويسرا عام ٢٠٢٤، وتولى منصب المدير الرياضي للنادي في يونيو ٢٠٢٤.

وصرح آلي ماكاي، المدير العام والمدير التنفيذي لكرة القدم في دي سي يونايتد، في بيان صحفي: “رينيه خبير تكتيكي يتمتع بقدرة مثبتة على تطبيق أسلوب لعب واضح ومنضبط، وتكييفه لإخراج أفضل ما لدى لاعبيه، يبني ويلر فرقًا منظمة، هجومية بعد الاستحواذ، وهادفة في الهجوم. يعكس هذا الأسلوب الهوية التي نعمل على ترسيخها في دي سي يونايتد”.

وأضاف: “خبرته في تطوير المواهب والمطالبة بمعايير عالية تجعله القائد المثالي لقيادة هذا المشروع، يسعدنا الترحيب به في النادي ودعم رؤيته لما يمكن أن يصبح عليه هذا الفريق بشكل كامل”.

وفازت فرق ويلر بـ 6 ألقاب، بما في ذلك الدوري البلجيكي للمحترفين موسم 2016-2017 مع أندرلخت، والدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 مع الأهلي.

وقال ويلر: "هذا نادٍ يتمتع بتاريخ عريق وقاعدة جماهيرية متحمسة، وأنا أؤمن إيمانًا راسخًا بالمشروع الذي يتشكل هنا. إن الأساس الذي وُضع يمنحني ثقة حقيقية فيما يمكننا بناؤه.

وهناك عمل مهم ينتظرنا، لكنني متحمس للمساعدة في قيادة دي سي يونايتد للعودة إلى مكانته التي يستحقها، والمنافسة على البطولات."

ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في المؤتمر الشرقي، وهو مُعرَّض لخطر الغياب عن تصفيات كأس الدوري الأمريكي للموسم السادس على التوالي.

وحقق ليسن رقمًا قياسيًا بلغ 18 فوزًا و26 خسارة و17 هزيمة في جميع المسابقات قبل إقالته في 10 يوليو. وتولى مدير الأكاديمية كيفن فلاناغان منصب المدرب المؤقت.