قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: التعاون مع إيطاليا خطوة محورية لتوطين صناعة أدوية الأمراض النادرة
برلمانية: التعاون مع إيطاليا في إنتاج أدوية الأمراض النادرة انتصار حقيقي للعدالة الصحية
عصير القصب والبطيخ.. جمال شعبان يوجه رسالة للمواطنين لتجنب الجلطات
ليفربول يقترب من التعاقد مع مدرب من مانشستر يونايتد
خبير إستراتيجي: لا توجد رئاسة أركان حقيقية للجيش السوري
موسم الجلطات.. جمال شعبان يحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس| فيديو
المفاوضات انتهت.. إعلامي يؤكد: الأهلي يغلق ملف عمر فايد
خبير استراتيجي: إسرائيل وضعت خرائط واضحة ومحددة لشكل المنطقة
موجود في قلوب الناس.. رانيا فريد شوقي: لا يمكن تجسيد سيرة والدي دراميا
شريف عامر: السماء السورية كانت منتهكة منذ سنوات بطيران الاحتلال الإسرائيلي
تجنبا لدفع 1500 جنيه .. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025
خالد عكاشة: يتم الترويج الآن لـ شرق أوسط دون شرعية دولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لـ دي سي يونايتد الأمريكي

شعار الأهلي
شعار الأهلي
القسم الرياضي

عيّن دي سي يونايتد الأمريكي رينيه فايلر، مدربًا رئيسيًا جديدًا له، اليوم الأربعاء، بعد 6 أيام من إقالة تروي ليسن.

ويُدير فايلر، البالغ من العمر ٥١ عامًا، أندية في بلده سويسرا، بالإضافة إلى ألمانيا وبلجيكا ومصر واليابان منذ عام ٢٠٠٩.

ومؤخرًا، قاد فريق سيرفيت إف سي، المنتمي للدوري السويسري الممتاز، إلى لقب كأس سويسرا عام ٢٠٢٤، وتولى منصب المدير الرياضي للنادي في يونيو ٢٠٢٤.

وصرح آلي ماكاي، المدير العام والمدير التنفيذي لكرة القدم في دي سي يونايتد، في بيان صحفي: “رينيه خبير تكتيكي يتمتع بقدرة مثبتة على تطبيق أسلوب لعب واضح ومنضبط، وتكييفه لإخراج أفضل ما لدى لاعبيه، يبني ويلر فرقًا منظمة، هجومية بعد الاستحواذ، وهادفة في الهجوم. يعكس هذا الأسلوب الهوية التي نعمل على ترسيخها في دي سي يونايتد”.

وأضاف: “خبرته في تطوير المواهب والمطالبة بمعايير عالية تجعله القائد المثالي لقيادة هذا المشروع، يسعدنا الترحيب به في النادي ودعم رؤيته لما يمكن أن يصبح عليه هذا الفريق بشكل كامل”.

وفازت فرق ويلر بـ 6 ألقاب، بما في ذلك الدوري البلجيكي للمحترفين موسم 2016-2017 مع أندرلخت، والدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 مع الأهلي.

وقال ويلر: "هذا نادٍ يتمتع بتاريخ عريق وقاعدة جماهيرية متحمسة، وأنا أؤمن إيمانًا راسخًا بالمشروع الذي يتشكل هنا. إن الأساس الذي وُضع يمنحني ثقة حقيقية فيما يمكننا بناؤه.

وهناك عمل مهم ينتظرنا، لكنني متحمس للمساعدة في قيادة دي سي يونايتد للعودة إلى مكانته التي يستحقها، والمنافسة على البطولات."

ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في المؤتمر الشرقي، وهو مُعرَّض لخطر الغياب عن تصفيات كأس الدوري الأمريكي للموسم السادس على التوالي.

وحقق ليسن رقمًا قياسيًا بلغ 18 فوزًا و26 خسارة و17 هزيمة في جميع المسابقات قبل إقالته في 10 يوليو. وتولى مدير الأكاديمية كيفن فلاناغان منصب المدرب المؤقت.

فايلر رينيه فايلر دي سي يونايتد تروي ليسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

ترشيحاتنا

المستشار حسين أبو العطا

حزب المصريين: رفض الجنائية الدولية إلغاء مذكرات توقيف قادة الاحتلال انتصار قانوني

أملاك الدولة

قانون التصرف بأملاك الدولة.. كيف يضمن استغلال الموارد؟

الايجار القديم

من متميزة إلى اقتصادية.. تصنيف جديد يُعيد تسعير شقق الإيجار القديم

بالصور

سكر وأنيميا وشلل رعاش.. 21 علامات تظهر على اليد تكشف أمراضا خطيرة

علامات اليد
علامات اليد
علامات اليد

غير التخسيس.. تعرف على فوائد بذور الشيا

غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

نادر الشراري
نادر الشراري
نادر الشراري

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد