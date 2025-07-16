ريال مدريد يعلن خضوع بيلينجهام لجراحة ناجحة في الكتف

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء، أن لاعب وسطه جود بيلينجهام خضع لعملية جراحية ناجحة لعلاج مشكلة خلع في الكتف يعاني منها منذ فترة طويلة.

ويعاني بيلينجهام من هذه الإصابة منذ عام ٢٠٢٣، حيث كان يلعب وهو يرتدي حزامًا على كتفه، لكن اللاعب البالغ من العمر ٢٢ عامًا قرر الخضوع للجراحة بعد مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وقال ريال مدريد في بيان: "سيخضع بيلينجهام الآن لفترة إعادة تأهيل، قبل العودة إلى التدريبات وبدء فترة تعافيه".

ولم يحدد النادي موعدًا لعودته، لكن وسائل إعلام إسبانية أفادت أن الدولي الإنجليزي قد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، ومن المحتمل أن يعود في أكتوبر.

ويبدأ ريال مدريد موسم الدوري الإسباني الجديد في ١٩ أغسطس بمباراة على أرضه ضد أوساسونا.