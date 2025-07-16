ليفربول يستهدف نجم ريال مدريد لتعويض جوتا

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ليفربول، يضع المهاجم البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي اهتمام ليفربول بالنجم البرازيلي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها هجوم الفريق، بعد تعرض وفاة البرتغالي ديوجو جوتا إثر حادث سير مروع، بالإضافة إلى احتمالية رحيل الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ، الذي قدم عرضًا مبدئيًا لم يل قبولا من إدارة الريدز حتى الآن.

وبحسب الصحيفة، فإن ليفربول يستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، من أجل ضم رودريجو، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي ارتبط بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2028 بعد أن جدد عقده في نوفمبر الماضي.

وكان موسم 2025 صعبًا على رودرجو، حيث تراجع دوره مع الفريق، ولم تتحسن أوضاعه حتى مع تعيين المدرب الجديد تشابي ألونسو خلفًا لكارلو أنشيلوتي.

وشارك اللاعب أساسيًا في مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات خاضها ريال مدريد في كأس العالم للأندية، والتي ودعها الفريق بهزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في نصف النهائي.

وتوقعت آس أن يبلغ العرض المتوقع من ليفربول للتعاقد مع رودريجو نحو 100 مليون يورو، وهو المبلغ ذاته الذي تطالب به إدارة النادي الإنجليزي مقابل الاستغناء عن دياز لصالح بايرن.

يُذكر أن رودريجو انضم إلى ريال مدريد قادمًا من سانتوس البرازيلي في عام 2019، وخاض منذ ذلك الحين 270 مباراة بقميص الفريق الأبيض في مختلف المسابقات، مسجلًا 68 هدفًا.