رسميا .. ريال مدريد يعلن رحيل لوكاس فاسكيز

أعلن نادي ريال مدريد انتهاء مشوار قائده لوكاس فاسكيز مع الفريق، بعد مشوار حافل بالبطولات والإنجازات.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيقيم حفل تكريم لفاسكيز غدًا الخميس، بحضور رئيس النادي فلورنتينيو بيريز، بعد انتهاء مشوار اللاعب مع الفريق.

تعليق رئيس ريال مدريد

من جانبه قال فلورنتينو بيريز: “يُجسّد لوكاس فاسكيز قيم ريال مدريد على أكمل وجه، ما جعله أحد أكثر اللاعبين المحبوبين لدى جماهيرنا”.

وأضاف: "يمثل شخص لوكاس فاسكيز العمل الجاد والمثابرة والتواضع وروح الفوز، وهي الصفات الأساسية للنجاح مع هذا القميص، إنه لاعبٌ اكتسب محبة وتقدير جميع مشجعي المدريديسمو. كان ريال مدريد وسيظل دائماً منزله".

وحصد لوكاس فاكسيز 23 لقبًا بقميص ريال مدريد خلال رحلة امتدت لنحو 17 عامًا.

