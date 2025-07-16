النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، التعاقد بشكل رسمي مع المدافع نادر الشراري قادما من صفوف نادي الشباب، في صفقة انتقال حر.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي أن اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، وقع عقدًا يمتد لثلاثة مواسم، بعد الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني الجديد، البرتغالي خورخي جيسوس، الذي تولى مؤخرًا قيادة الفريق الفنية.

ويمتلك نادر الشراري سجلًا حافلًا في الكرة السعودية، حيث بدأ مسيرته مع العروبة، ثم انتقل إلى أبها، قبل أن يخوض تجربة مميزة مع نادي الشباب، شارك خلالها في 84 مباراة على مدار أربعة مواسم، أظهر خلالها ثباتًا في الأداء ومهارات دفاعية قوية.

ويأتي التعاقد مع الشراري ضمن خطة النصر لتعزيز صفوفه استعدادًا لموسم قوي، يسعى خلاله الفريق للمنافسة على عدة بطولات، تشمل دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة 2.

ويُنتظر أن يشكل نادر إضافة مهمة لخط الدفاع في ظل الخبرة التي يمتلكها على مستوى المنافسات المحلية.