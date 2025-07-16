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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رينيه فايلر يتولى تدريب دي سي يونايتد الأمريكي

فايلر
فايلر
حمزة شعيب

 أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. 

 

أصدر نادي دي سي يونايتد بيانًا رسميًا أكد فيه "الموافقة على تعيين المدرب السويسري، ذو الخبرة العالمية رينيه فايلر، مدربًا رئيسيًا للنادي، بانتظار حصوله على تصريح عمل أمريكي".

 وأشار البيان إلى أن كيفن فلاناجان سيواصل عمله كمدرب رئيسي مؤقت حتى وصول فايلر.

من جانبه، عبر رينيه فايلر عن حماسه لهذه التجربة الجديدة، قائلاً: “دي سي يونايتد نادٍ ذو تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية متحمسة. الأساسات الموجودة هنا تمنحني الثقة فيما يمكننا بناءه. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني ملتزم تمامًا بقيادة هذا النادي إلى حيث ينتمي، والمنافسة على أعلى مستوى في الدوري الأمريكي لكرة القدم.”

إنجازات فايلر

يمتلك رينيه فايلر خبرة تدريبية تزيد عن 24 عامًا، وتوج بستة ألقاب رئيسية خلال مسيرته، هذه الإنجازات تجعله المدرب الأكثر خبرة وإنجازًا في تاريخ دي سي يونايتد، وينضم إلى الدوري الأمريكي كواحد من أكثر المدربين حصولًا على الأوسمة في الدوري.

تشمل مسيرة فايلر التدريبية الفوز بألقاب دوري في بلجيكا، مصر (مع النادي الأهلي، أحد أنجح الأندية الأفريقية)، وسويسرا. كما حل ضمن المراكز الثلاثة الأولى في خمس بطولات محلية مختلفة، ووصل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي مع نادي أندرلخت البلجيكي. 

فايلر دي سي يونايتد الأمريكي رينيه فايلر

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