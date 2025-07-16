لامين يامال يرتدي القميص رقم 10 رسميا في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، منح النجم الشاب لامين يامال القميص رقم 10، خلفا لأنسو فاتي الذي انتقل مؤخرا إلى نادي موناكو الفرنسي.

ويأتي ذلك تزامنا مع استعداد النادي لإقامة حفل خاص للاحتفال بتوقيع يامال على عقده الجديد، والذي يمتد حتى صيف 2031، بحضور عائلته وأصدقائه، بالإضافة إلى رئيس النادي جوان لابورتا وعدد من مسؤولي النادي، إلى جانب وكيل أعماله جورجي مينديز.

وكان الاتفاق على تمديد العقد قد تم في مايو الماضي، لكن برشلونة فضل انتظار بلوغ اللاعب عامه الـ18 لاستكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقد الجديد.

ويتضمن عقد لامين يامال الجديد شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، في خطوة تؤكد تمسك النادي بمستقبله الواعد.

ويعد لامين من أبرز المواهب الصاعدة في العالم، حيث تألق بشكل لافت في الموسم الماضي 2024-2025، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية في الفريق الأول رغم صغر سنه.

ويحمل القميص رقم 10 رمزية كبيرة في تاريخ برشلونة، إذ سبق أن ارتداه أساطير مثل مارادونا، روماريو، ستويشكوف، ريفالدو، رونالدينيو، ومؤخرا ليونيل ميسي.