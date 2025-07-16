المستشار الهندسي للأهلي: أعمال الحفر بإستاد النادي تسير بشكل رائع

أكد المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي أن معدل الحفر بإستاد النادي يسير وفق الخطة الموضوعة بشكل طبيعي وتم إنجاز ٣٣% من المطلوب بعمق ٩ أمتار حتى الآن.

وأضاف أن عملية الحفر قد تنتهي خلال ٤ شهور على الأكثر.



وقام مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومجلس إدارة شركة القلعة الحمراء برئاسة محمـد كامل، بتفقد أعمال الحفر بمشروع الاستاد ومركز خدمة الجماهير.



جاء ذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس تامر نصر. وخلال الزيارة الميدانية استفسر محمود الخطيب عن معدل ساعات العمل وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.



وقام محمـد كامل بتوضيح العديد من الأمور الخاصة بسير العمل والتعاون مع الشركات القائمة على المشروع. فيما

وحرص محمود الخطيب على تسليم بعض المشجعين الذين تواجدوا في مركز خدمة الجماهير درع تخليد أسمائهم على جدران الاستاد، في حضور مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمـد كامل بجانب كل من المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي وأمين الصندوق، وأعضاء المجلس طارق قنديل ومحمـد الجارحي ومحمـد سراج الدين والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي.

