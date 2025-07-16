رئيس اتحاد اليد: ننتظر حضور جماهيري كبير لمؤازرة منتخبنا ببطولة العالم للناشئين

أكد خالد فتحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد خلال اجتماعه مع لاعبى منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2006 و الجهاز الفني بقيادة طارق محروس أنه يثق في اللاعبين و الجهاز الفني ثقة عالية خلال منافستهم ببطولة العالم التي تستضيفها مصر الشهر المقبل .

و طالب خالد فتحي من اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن في المونديال و التركيز فى جميع المباريات قائلا طموحنا بلا حدود فى البطولة لاسعاد و فرحة الجماهير المصرية العظيمة و ننتظر حضور كبير لمؤازرة منتخبنا فى جميع مبارياته.

و أشار فتحي ، إلي أن المنتخب الوطني يضم عناصر ومواهب مميزة و مبشرة سيكون لهم دور كبير فى المستقبل و كل الدعم و التشجيع و المساندة من مجلس ادارة الاتحاد للمنتخب الوطني .

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين اختار التواجد فى المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم رفقته كلا من اليابان وكوريا والبحرين .