الخليج السعودي يعزز صفوفه بضم حارس مرمى بطل الدوري البلجيكي

أزاح نادي الخليج السعودي الستار عن ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2025 / 2026.

أعلن نادي الخليج، عن تعاقده مع حارس مرمى لوكسمبورج، أنتوني موريس، قادما من فريق سان جيلواز البلجيكي.

ووقع موريس عقدا مع الخليج مدته موسمين حتى صيف 2027.

وشارك حارس مرمى لوكسمبورج في 52 مباراة بقميص سان جيلواز في الموسم الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري.

وأصبح موريس الصفقة الثانية لنادي الخليج في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد المهاجم النرويجي جوشوا كينج، لاعب تولوز الفرنسي السابق.