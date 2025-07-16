قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فزع مراسلة على الهواء أثناء القصف الإسرائيلي لمقر وزارة الدفاع السورية
نصائح لن تتخيلها لخفض السكر بعد الأكل
تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد
مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق
عقوبة مالية جديدة على وسام أبو علي لتغيبه عن مران اليوم
أحمد موسى: صدى البلد ليست تابعة للدولة ومهمتنا دعم الوطن بإعلام مهني
مطاردات وظهور كايلا.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم روكي الغلابة
سوريا ساحة خلفية للصراع| خبير سياسي: الغارات على السويداء رسالة حاسمة لإيران وحزب الله
طبيعي أن يكون عنده طموح.. مي حلمي تدافع عن وسام أبو علي
سوريا تدعو مجلس الأمن لاجتماع لبحث عواقب العدوان الإسرائيلي على أراضيها
منطقة آمنة بعمق 15 كيلو مترا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. فيديو
خبر محزن.. حسن المستكاوي ينعى ميمي عبد الرازق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تستضيف كأس العالم لمضمار الدراجات.. تفاصيل

كأس العالم للمضمار
كأس العالم للمضمار
كريم عاطف

حصل مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الكابتن أيمن علي حسن، على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استضافة مصر لبطولة كأس العالم للمضمار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل المقبل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل للاتحاد المصري للدراجات، من أجل الاستعداد الجاد وتنظيم هذا الحدث العالمي بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر.

من جانبه، أعرب الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، عن سعادته الكبيرة بالحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إستضافة بطولة كأس العالم للمضمار، مؤكدًا أن هذه البطولة تحظى باهتمام كبير من جميع الدول الممارسة لرياضة الدراجات، نظرًا لأنها إحدى المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس.

ووجَّه رئيس الاتحاد الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه للاتحاد المصري للدراجات وموافقته على إستضافة الحدث العالمي بالقاهرة.


وقال رئيس اتحاد الدراجات أن مجلس الإدارة  له دور إيجابي وبناء واستضافة مصر لهذا الحدث العالمي نجاح كبير يسند للمجلس المحترم.

وأشار رئيس الاتحاد أن مجلسه في انعقاد مستمر من أجل الاستعداد لهذه البطولة والخروج بتنظيم كأس العالم بشكل يليق باسم ومكانة مصر.

الاتحاد المصري للدراجات الدراجات أيمن علي حسن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأس العالم للمضمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

بالصور

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

نادر الشراري
نادر الشراري
نادر الشراري

لامين يامال يرتدي القميص رقم 10 رسميا في برشلونة

لامين يامال
لامين يامال
لامين يامال

يحمى من سرطان البروستاتا.. تعرف على فوائد الشمام

يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام

فيديو

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد