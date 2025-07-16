رباعى حراس الزمالك يؤدون تدريبات قوية فى معسكر العاصمة الإدارية

أدى محمد عواد ومحمد صبحي ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم المقبل.



وخاض الرباعي التدريبات تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحرس، الذي حرص على منحهم تعليمات خاصة قبل المران لتنفيذها.



وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة..