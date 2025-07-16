باحث: ما يحدث في سوريا الآن إعادة إحياء لاتفاقية سايكس بيكو

كشف الدكتور وائل الشهاوي، الباحث في شئون الشرق الأوسط، آخر تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن ما يحدث في سوريا الآن هو إعادة إحياء لاتفاقية "سايكس بيكو" وإعادة تقسيم سوريا مرة أخرى.

وأوضح الدكتور وائل الشهاوي الباحث في شئون الشرق الاوسط، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن إسرائيل تريد عمل ممر آمن من الجولان المحتلة حتى القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة.

وأضاف الدكتور وائل الشهاوي الباحث في شئون الشرق الأوسط، أن المخطط الإسرائيلي ظهر خلال الحرب على إيران، قائلا: "على الأرض، فيه طريق سهل أصبح موجود النهاردة، يبدأ من الحدود الإسرائيلية والجولان المحتل وصولا إلى الحدود الشرقية لكردستان العراق، والممر اللي حاصل على الأرض، حصل مسبقا في الجو".

وأشار وائل الشهاوي، إلى أن هذه المنطقة الممتدة من الجولان المحتل حتى كردستان العراق أصبحت امتداد نفوذ لدولة الاحتلال وهذا ظهر خلال القصف الإسرائيلي الجوي في أعماق إيران دون أي تعرض في الطريق، مؤكدا أن الحرب الأيرانية الإسرائيلية أكدت سيطرة إسرائيل على المناطق من الأراضي المحتلة وحتى الفرات.