أسامة كمال: مصر حافظت على القضية الفلسطينية 80 سنة وغزة تنزف بحور من الدماء

كشف الإعلامي أسامة كمال، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن غزة تنزف بحور من الدماء ولكنها لا تترك اسرائيل بدون نزيف قتلى وخسائر.

وأضاف اسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن :"غزة مش سايبة اسرائيل من غير نزيف قتلى كل يوم وخسائر بالجملة وغضب داخلي وأوعى تفتكر أنك ممكن تدخل خناقة ببلطجة ومش هتخرج على الأقل هدومك متقطعة".



وتابع الإعلامي أسامة كمال، أن مصر حافظت على القضية الفلسطينية 80 سنة وما زالت تعمل على جعل القضية موجودة وحية في كل المحافل الدولة، مؤكدا أن رفض مصر للتهجير الفلسطينيين حافظ على القضية الفلسطينية.

وتابع: "الرئيس السيسي يبذل مجهود ضخم والمؤسسات الوطنية وبتعمل مجهود أمة كاملة للحفاظ على غزة وفي ناس بتحاول تعمل تقفيل لملف فلسطين"، مؤكدا أن حرب غزة لها شرفاء يحموها والبعض الاخر لا يقدم شيء كما أن هناك شرفاء يستهدفون حماية غزة وانظروا للأكاديميين الامريكيين