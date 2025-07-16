رانيا فريد شوقي: أختار أدواري بعناية وغياب والدتي لا يعوّضه أحد

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، أنها مازالت تشعر بفقدان والدتها الراحلة سهير الترك، التي توفيت في مارس من العام الماضي 2024، مشددة على أن فقدان الأم والأب لا يعوّضه شيء في الحياة.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية لبرنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد، أوضحت رانيا أنها تحرص على اختيار أدوارها بعناية شديدة، مشيرة إلى أن هدفها ليس مجرد الظهور على الشاشة، بل تقديم شخصيات مميزة تترك أثرًا، كما تعلمت من والدها، النجم الراحل فريد شوقي.

وأوضحت: "اتعلمت الدراما في بيت أبويا.. كنت بحضر معاه جلسات كتابة السيناريو وتحضير الأعمال، وأحيانًا بروح معاه اللوكيشن. مش مهم حجم الدور، المهم تأثيره، زي مشاركتي كضيفة شرف في (أبو العروسة) و(عوالم خفية)".

وتحدثت رانيا عن بداياتها الفنية، مشيرة إلى أن هدفها كان إثبات موهبتها في التمثيل بعيدًا عن كونها ابنة "وحش الشاشة"، مؤكدة أن اختياراتها اليوم أصبحت أكثر وعيًا، وتسعى دائمًا لتقديم أدوار تضيف لمسيرتها.

كما كشفت أنها كانت تحلم منذ دخولها عالم التمثيل أن يتم تقديمها للجمهور من خلال شركة إنتاج والدها، ورفضت عدة عروض في بداياتها من شركات إنتاج مختلفة لهذا السبب، رغبةً في أن يُكتب: "فريد شوقي يقدم".