رانيا فريد شوقي تنفي عملها بالواسطة وتكشف سر ابتعادها عن السينما

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها تقضي عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، مردفة أنها تفتقد والدتها للغاية فهي مصدر الحنان لها، ولا يمكن أن يعوضها أي شيء مهما مر الزمان.



وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2" عن قلة أعمالها السينمائية مقارنة بأعمالها في الدراما مؤكدة أنها متعمدة ذلك وهو ما تربته في منزل والدها الراحل فريد شوقي حيث كانت تحضر معه كتابة السيناريوهات سواء أفلام أو مسلسلات أو التحضير للعمل وأحياناً تذهب معه للوكيشن معقبة :"الموضوع مش أني إظهر على الشاشة وخلاص، لكن الفكرة أنا طالعة أعمل إيه".



وأضافت رانيا فريد شوقي، أنها شاركت في مسلسل أبو العروسة وعوالم خفية كضيفة شرف، رغم أن مشاهدها قليلة ولكن العملين تميزا بطابع محترم أضافا لها ورغم ذلك تركت بصمة من خلالهما.



وأختتمت رانيا فريد شوقي، أنها كانت تبحث عن الانتشار في بداية حياتها الفنية لكي تثبت موهبتها، ووقتها كان البعض يتهمها بأنها تعمل بالواسطة في الفن من أجل والدها، ولكن ذلك غير صحيح وكانت تريد تثبت نجاحها بمفردها بدون واسطة.