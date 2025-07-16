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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"تاني" كليب جديد بالطابع الراقص يجمع بين أحمد سعد وروبي

روبي واحمد سعد
روبي واحمد سعد
قسم الفن

أطلق  أحمد سعد والفنانة روبي قبل قليل أغنية جديدة دويتو على طريقة الفيديو كليب باسم "تاني" ضمن أغنيات ألبوم "بيستهبل" للنجم أحمد سعد والذي بدأ في إطلاق أغنياته عصر اليوم.

الأغنية الجديد تأتي بعد النجاح الكبير لأغنية "يا ليالي" بين الثنائي "سعد وروبي" قبل عامين، وتأتي أغنية "تاني" لتعيد النجاح بينهما من خلال أغنية بالطابع الراقص الرشيق بالتوازي مع موسم الصيف، وبدأ الكليب بموقف طريف حين التقى أحمد سعد روبي في لوكيشن تصوير قائلا لها: تاني.

أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد، وتعد الأغنية هي الرابعة ضمن أغنيات ألبوم "بيستهبل" لأحمد سعد والذي توزعه شركة ڤيرال ويف.

*كلمات أغنية تاني*
يا نهار أبيض هي تاني
مش كنا خلصنا ليه جاية تاني؟
طبعا هاتقولي جيالي صدفة
هو انتي فاكراني ياباني

يانهار أبيض هو تاني
جاي يرقص قلبي تاني
خلصت منه أنا في الحقيقه
قام راح طالعلي فالأغاني

تاني انتي تاني
طلعالي دايما هنا وهناك
تاني إنت تاني
غلبت قلبي يا واد بهواك
تاني أنت تاني
لسه الجلالة طبعا وخداك
تاني أيوه تاني
إديني جيت ورقصت معاك.. تاني تاني

كنت فاكرِك فترة عادي
وهتيجي متأخر حياتي
طلعتي مظبوطة بالدقيقة
وكأن بابا كان ساعاتي

كنت فاكرة قلبي هادي
لحد لما جيت قصادي
فضل يدق يا ابن اللذينة
كأن بكرة عيد ميلادي

روبي أحمد سعد ألبوم بيستهبل

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