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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مها الصغير تتجاهل الجدل الأخير.. تفاصيل أول ظهور غير مباشر

مها الصغير
مها الصغير
علا محمد

شاركت الاعلامية مها الصغير ستوري عبر حسابها علي موقع إنستغرام صورة لحقيبة يد جديدة من تصميم علامتها التجارية الخاصة، اذ اعتبر المتابعون هذه الخطوة أول ظهور غير مباشر لها بعد الجدل الأخير.

قامت الفنانة السويسرية زورخو مو، باتهام الإعلامية مها الصغير بسرقة تصميماتها الفنية لاستخدامها لصالح علامتها التجارية في صنع الحقائب اليدوية، بدون إذن أو تصريح، معبرة عن استيائها الشديد من هذا الفعل.

وكتبت مو عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: “لتوضيح الأمر، الأعمال الفنية التي تم استخدامها في تصميمات العلامة التجارية الشخصية لها وبما أن الموقع الإلكتروني تم إزالته والمحتوى تم حذفه، سيتطلب الأمر بعض الوقت”.

وتابعت: “لقد بدأنا بالفعل في البحث والمناقشة وتحديد الأعمال الفنية التي تم استخدامها بدون اتفاق مسبق وتم دمجها في الأعمال التجارية للسيدة مها الصغير، تلقيت أيضًا رسالة من حساب إنستغرام الخاص بالسيدة منى الشاذلي شخصيًا، وأعتقد أنها كانت من الشخص الذي يدير الحساب، السيد جمعة، حاول توضيح موقف البرنامج من الأمر وعدم مسؤولية القناة التلفزيونية عن تصرفات الضيف”.

الاعلامية مها الصغير ستوري حقيبة الإعلامية مها الصغير مها الصغير

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