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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

أنا على الله.. أول تعليق من أحمد السقا بعد أزمة مها الصغير

احمد السقا
احمد السقا
منار شعبان

تصدر الفنان أحمد السقا محرك البحث “جوجل”؛ بعد ظهوره لأول مرة بعد أزمة طليقته مها الصغير، بسبب لوحات الفنانه الدنماركية التي نسبتها لنفسها.

وقال السقا، في تصريحات لبرنامج “Et بالعربي”: “أنا راجل على الله.. بحط راسي على المخدة وأنا أفقر واحد في مصر، وبصحى الصبح وأنا أغنى واحد في مصر بفضل ربنا".

وتحدث أحمد السقا عن رؤيته لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الوسائل كان من المفترض أن تكون وسيلة إيجابية للتقارب ونقل المعرفة، لكنه أبدى استياءه من الطريقة التي تُستخدم بها أحيانًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي

السقا احمد السقا مها الصغير

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