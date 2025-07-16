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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مقصدش الحجاب.. أول رد من مدحت العدل على تصريحاته بشأن اعتزال حفيدة أم كلثوم

مدحت العدل
مدحت العدل
تقى الجيزاوي

رد السيناريست مدحت العدل على الجدل الذى حدث خلال الساعات الماضية بسبب تصريحه الأخير على هامش افتتاح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين، بشأن تفاجئه بسبب اعتزال حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم الفن وقرارها بأن تتفرغ للعبادة والحجاب بعد ان لفتت الأنظار إليها بشكل واضح اثناء مشاركتها فى برنامج المواهب  the voice .

وقال مدحت العدل فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” انها لم يقصد النحدث عن الحجاب مطلقا بل يتكلم عن فكرة تحريم الفن ، قائلا :ياسمين الخيام بنت شيخ المشايخ ( الحصري) كانت مُحجبة وبتغني وكذلك مني عبد الغني .. انا فقط اتكلمت عن تحريم الغناء وليس الحجاب .. كل انسان حر فيما يرتديه".

وأضاف مدحت العدل،  معلقا: “ انا زوجتي محجبة واختي كذلك”.

طارق الشناوي عن تصريح مدحت العدل: لم يقصد الحديث عن الحجاب 

وعلق الناقد الفني طارق على تصريح مدحت العدل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات” المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامية سهير جودة ، ان مدحت العدل لم يقصد الحديث عن الحجاب هو فقط يعلق على قرار الحجاب لان لا يوجد علاقة بين الغناء والحجاب لأن ذلك سيوصل رسالة بتحريم الفن، فمثلا عايدة الأيوبي مازالت تتواجد على الساحة الغنائية بشكل كبير ، وأيضا الفنانة الراحلة هدي سلطان كانت ترتدي الحجاب.

وأضاف طارق الشناوي، قائلا: "ان اى شخص يعشق الفن بمجرد شعوره ان شحص اخر يحرم الفن يعتبره وكأنه يحرم الحياة .

واستكمل طارق الشناوي ، معلقا: "هناك أزمة فى المجتمع وهى الفهم الخاطئ للفن ، والسيدة ام كلثوم كان والدها شيخ جامع وكانت من حفظة القرآن وتعلمت اساس الغناء من التواشيح الدينية.

واختتم طارق الشناوي حديثه، بدهشته عن كيف وصلنا لذلك الأمر وأصبح الكثير يعادي الفن بشكل واضح ، والحجاب حرية شخصية ولكن الفن يجب ان نتصدي لكل من يعاديه أو يحرمه والفن حلال بدليل ان ام كلثوم كانت تتمني تسجيل القرآن الكريم بصوتها

مدحت العدل ام كلثوم حفيدة ام كلثوم

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