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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مطاردات وظهور كايلا.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم روكي الغلابة

روكي الغلابة
روكي الغلابة
قسم الفن

طرح منذ قليل الإعلان الرسمي لفيلم دنيا سمير غانم "روكي الغلابة" الذي ظهرت فيه كايلا ابنتها وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم ضمن قائمة ضيوف الشرف.


تستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها روكي الغلابة ٣٠ يوليو  بعد فترة من التأجيلات، وهو فيلم كوميدي اجتماعي تجسّد فيه شخصية “روكي” الفتاة الريفية القوية وهي بودي جارد (حارسة شخصية) وأيضًا متمرِّنة ملاكمة .

يشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، سلوى عثمان، مع ظهور خاص لفنانين مثل أحمد سعد وأوس أوس  وغيرهم.

شاركت دنيا سمير غانم في موسم رمضان الماضي بمسلسل عايشة الدور  وهو عمل كوميدي اجتماعي بدأ عرضه خلال النصف الثاني من رمضان 2025، ويُقدم في 15 حلقة من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

تجسّد دنيا سمير غانم  دور “عايشة”، أم مطلّقة لأطفال، وتجد نفسها مضطرة للوقوف بمفردها في مواجهة صعوبات الحياة اليومية، واستثمار فرصة غير متوقعة للعودة إلى الجامعة بدلاً من ابنة أختها بعد وقوع حادث .

روكي الغلابة دنيا سمير غانم فيلم روكي الغلابة

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