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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينعى الكابتن ميمي عبدالرازق

الأهلي
الأهلي
علا محمد

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط والمدير الفني السابق بنادي المصري البورسعيدي، الذي وافته المنية، عن عمر 65 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

الأهلي ينهي الكابتن ميمي عبدالرازق

وقال النادي الأهلي في بيانه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:"الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الكابتن ميمي عبد الرازق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله
فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".


وكان قد تولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد كلف ميمي عبد الرازق بحسم لجنة التخطيط بالنادي التي كان سيترأسها في الأيام القليلة. القادمة.

الأهلي مجلس إدارة النادي محمود الخطيب ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط المصري البورسعيدي

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