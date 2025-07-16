سكر وأنيميا وشلل رعاش.. 21 علامات تظهر على اليد تكشف أمراضا خطيرة

تظهر على اليد بعض التغييرات التى لاينتبه لها عدد كبير من الأشخاص ولكن مالاتعلمه أنها يمكن أن تكن مؤشر على مرض جسدي يؤثر على أشياء متعددة فى حياتك.

ووفقا لما جاء فى موقع “getvipcare” نكشف لكم أهم علامات اليد التى تكشف وجود مشكلة صحية قوية.

تغييرات الأظافر

أظافركِ ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي نافذة على صحتكِ. قد تشير أي تغيرات ملحوظة في لونها أو ملمسها أو سمكها إلى مشاكل صحية كامنة:

شحوب الأظافر

إذا فقدت أظافرك لونها الوردي المعتاد وبدت شاحبة، فقد يكون ذلك علامة على فقر الدم أو ضعف الدورة الدموية وكلتا الحالتين شائعتان لدى كبار السن، وقد تؤديان إلى التعب ومضاعفات أخرى إذا لم تُعالجا.



أظافر صفراء

قد يشير تحول لون الأظافر إلى الأصفر إلى وجود عدوى فطرية ورغم شيوع هذه العدوى الفطرية، إلا أنها قد تُسبب ألمًا وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.





الأظافر المتعرجة أو المثقوبة

تُعدُّ التموجات العمودية جزءًا طبيعيًا من التقدم في السن، ولكن قد تشير الحفر العميقة أو الأخاديد الأفقية إلى الإصابة بالصدفية أو التهاب المفاصل وإذا لاحظتِ هذه التغييرات، فقد يكون من المفيد استشارة مقدم الرعاية الصحية.

جفاف بشرة اليد

قد يؤدي نقص شرب الماء إلى فقدان البشرة رطوبتها، مما يؤدي إلى جفافها وينبغي على كبار السن الحرص على شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على مرونة البشرة .



مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن يكون جفاف الجلد الشديد في اليدين، خاصةً إذا صاحبته أعراض أخرى مثل زيادة الوزن أو التعب، علامة على قصور الغدة الدرقية. هذه الحالة شائعة نسبيًا لدى كبار السن ويمكن علاجها بالأدوية.



الإكزيما أو التهاب الجلد

يشير الجفاف والاحمرار والحكة المستمرة إلى الإصابة بالإكزيما أو التهاب الجلد التماسي وقد تُسبب الحساسية أو المهيجات هذه الحالات، وقد تتطلب علاجًا طبيًا لمنع تفاقمها.

الرعشة الأساسية

اضطراب عصبي شائع يُسبب ارتعاشًا لا إراديًا، عادةً أثناء الحركة ورغم أنها لا تُهدد الحياة، إلا أنها قد تُعيق الأنشطة اليومية، وقد تتطلب أدوية أو علاجات أخرى.



مرض باركنسون

من الأعراض المميزة لمرض الشلل الرعاش أو الباركنسون ارتعاش اليدين أثناء الراحة، ما يعني أن اليدين قد ترتعشان حتى عند عدم تحريكهما ويُعدّ الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية للسيطرة على هذه الحالة، لذا إذا لاحظتَ هذا العرض، استشر طبيبًا.



الآثار الجانبية للأدوية

تُسبب بعض الأدوية، بما في ذلك تلك الموصوفة لكبار السن، رعشة في اليد كأثر جانبي وإذا لاحظتَ ذلك، استشر طبيبكَ بشأن البدائل المُتاحة.

ضعف الدورة الدموية

مع التقدم في السن، قد ينخفض تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى برودة اليدين وقد تتفاقم هذه الحالة بسبب أمراض مثل داء الشرايين الطرفية (PAD) أو داء السكري، وكلاهما يتطلب رعاية طبية.



مرض رينود

يُسبب هذا المرض تضييق الأوعية الدموية في اليدين استجابةً للبرد أو الإجهاد، مما يؤدي إلى برودة الأصابع أو شحوبها أو ازرقاقها، ومع أن رينود ليس خطيرًا عادةً، إلا أنه قد يكون مزعجًا ويتطلب تعديلات على نمط الحياة.



فقر الدم

يمكن أن تكون الأيدي الباردة أيضًا أحد أعراض فقر الدم، والذي يحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم.





تورم اليدين

يمكن أن يحدث التورم في اليدين لأسباب مختلفة، وقد يحتاج بعضها إلى عناية طبية.

التهاب المفاصل

يمكن أن يُسبب الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي تورمًا في مفاصل اليدين وقد يؤدي ذلك إلى تيبس وألم وصعوبة في أداء المهام اليومية و يُساعد التشخيص والعلاج المبكران في السيطرة على الأعراض وتحسين جودة الحياة.



الوذمة

يكون تورم اليدين ناتجًا عن احتباس السوائل، المعروف أيضًا بالوذمة وقد يحدث هذا نتيجةً لمشاكل في القلب أو الكلى أو الكبد وإذا استمر التورم، فمن الضروري استشارة الطبيب.



متلازمة النفق الرسغي

تحدث هذه الحالة عند انضغاط العصب المتوسط، مما يؤدي إلى خدر ووخز وتورم في اليدين ومتلازمة النفق الرسغي قابلة للعلاج، خاصةً إذا تم اكتشافها مبكرًا.



الخدر أو الوخز

يمكن أن يكون الخدر أو الوخز في اليدين، والذي يُوصف غالبًا بأنه "وخز الإبر والدبابيس"، أكثر من مجرد إزعاج.

الاعتلال العصبي المحيطي

شائع لدى مرضى السكري، وينتج عن تلف الأعصاب ، وغالبًا ما يسبب خدرًا أو وخزًا في اليدين والقدمين ويمكن أن يساعد ضبط مستويات السكر في الدم في السيطرة على هذه الحالة.



نقص الفيتامينات

يُسبب نقص بعض الفيتامينات، وخاصةً فيتامين ب12، وخزًا في اليدين وينبغي على كبار السن الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، أو التفكير في تناول المكملات الغذائية إذا أوصى بها مقدم الرعاية الصحية.



السكتة الدماغية

يكون التنميل أو الضعف المفاجئ في إحدى اليدين، خاصةً إذا ترافق مع أعراض أخرى مثل ارتخاء الوجه أو صعوبة الكلام، علامة على الإصابة بسكتة دماغية، لذا فإن طلب الرعاية الطبية الفورية أمر بالغ الأهمية في مثل هذه الحالات.

