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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح).

المكونات لعمل اللحمة الباردة:

1 كيلو لحم بقر (أو لحم غنم) (يفضل أن يكون قطع عظمية أو لحمة متماسكة)

1 بصلة كبيرة

2 ورقة غار

1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

1/2 كوب خل أبيض أو خل التفاح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

1/2 كوب ماء أو مرق لحم

الطريقة:

تحضير اللحم:

1. في وعاء كبير، قومي بتتبيل اللحم باستخدام الملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة والقرفة (إذا كنتِ تستخدمينها).

2. سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

3. ضعي اللحم في المقلاة لتحميره من جميع الجهات حتى يتحول لونه إلى بني فاتح.

4. أضيفي البصل المفروم وورق الغار والفلفل الأسود، واستمري في الطهي لبضع دقائق حتى يصبح البصل طريًا.

5. أضيفي الخل والماء (أو المرق) إلى اللحم. غطي القدر واتركي اللحم ينضج على نار هادئة لمدة 1.5 إلى 2 ساعة حتى يصبح اللحم طريًا. يمكنك أيضًا طهيه في طنجرة الضغط لتقليل الوقت.

تحضير اللحمة الباردة:

1. بعد أن ينضج اللحم، اتركيه ليبرد تمامًا في السائل الذي تم طهيه فيه. هذا يساعد على أن يمتص اللحم النكهات بشكل أفضل.

2. بمجرد أن يبرد اللحم، قومي بتقطيعه إلى شرائح رقيقة جدًا باستخدام سكين حاد.

التقديم:

قدمي اللحمة الباردة مع الخبز أو السلطات أو يمكن استخدامها في السندويشات.

يمكن تقديمها مع صوص زبادي بالثوم أو صوص الطحينة حسب الرغبة.

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح اللحمة الباردة طريقة اللحمة الباردة

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طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

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