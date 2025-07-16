26 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر.. تفاصيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بسقوط 26 شهيدًا فلسطينيًا جراء سلسلة من الغارات الجوية التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، وسط استمرار القصف المكثف والتصعيد العسكري.

إعلام إسرائيلي: خطة جديدة لإنشاء "مدينة إنسانية" جنوب القطاع

وفي تطور متصل، ذكرت القناة نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي قدم خلال اجتماع وزاري مصغر خطة جديدة لإنشاء ما وصف بـ"مدينة إنسانية" في رفح جنوب قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة المقترحة تُعد أسرع تنفيذًا وأقل تكلفة مقارنة بالمبادرات السابقة، لكنها لم تحظَ بعد بتأكيد رسمي من الجهات الحكومية أو تعليق من الجانب الفلسطيني.