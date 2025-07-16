الثقافة تهدي أطفال العالم قصة "أبطال في طابور الماء" بثلاث لغات دعمًا لأطفال غزة

أصدرت وزارة الثقافة المصرية، من خلال المركز القومي للترجمة، أحدث إصدارات مشروع "الترجمة من العربية"، حيث أطلقت قصة الأطفال "أبطال في طابور الماء" بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، لتكون بمثابة رسالة تضامن ومحبة من أطفال مصر إلى أطفال غزة.

تحكي القصة، التي كتبتها أماني سليمان داود وصمّمت رسومها رنا حتاملة، حكاية يوسف ومصطفى وإبراهيم، ثلاثة أصدقاء من أبناء غزة يعيشون تحت القصف، ويواجهون قسوة الحياة اليومية بسلاح الصمود، ويتمسكون بالأمل في مستقبل أفضل.

وقد تولت ترجمة القصة إلى اللغة الإنجليزية لمياء توفيق، وإلى الفرنسية بشاير علام، في خطوة تهدف إلى إيصال صوت أطفال غزة إلى القرّاء من مختلف أنحاء العالم، والتأكيد على دور الأدب في بناء الجسور بين الشعوب وتعزيز القيم الإنسانية.