مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في التعدين على هامش منتدى مصر للتعدين

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، لبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع التعدين، ودعم جهود التنمية المستدامة بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.

واستعرض الوزير كريم بدوي خلال اللقاء أبرز ما تحقق من إنجازات في تطوير قطاع التعدين المصري، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتهيئة مناخ استثماري جاذب قائم على تشريعات واضحة وبنية تحتية تنافسية. وأكد أهمية عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك، الذي يعكس توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية.

وأشاد الوزير بالتجربة السعودية في تنظيم المؤتمر الدولي للتعدين، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن الاستفادة منه، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مناطق مثل جنوب مصر، حيث تُجرى أعمال بحث سيزمي لفتح آفاق جديدة أمام الاستكشاف والاستثمار.

من جانبه، أعرب المهندس خالد المديفر عن سعادته بالمشاركة في منتدى مصر للتعدين، مشيدًا بالإقبال الكبير من المهتمين بالقطاع، ومؤكدًا وجود إمكانات مشتركة واسعة بين مصر والسعودية للتكامل في هذا المجال. كما أشار إلى الفرص الواعدة بمنطقة البحر الأحمر، ودورها في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع التعدين.