الصراحة الزائدة.. عيوب أنثى برج القوس وأكثر الأبراج توافقا معها

كشفت جولي علي، متخصصة بالعلوم الإنسانية و الفلك و الأبراج، عيوب برج القوس، قائلة: " القوس هو طفل الأبراج فممكن يجرح الناس بكلام غير مقصود".

وأضافت جولي علي، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد مع الإعلامية دينا رامز، أن أبرز عيوب برج القوس لدى النساء، هي: التسرع ، التلقائية و الصراحة، و هي ما تسبب أغلبية المشاكل له.

أكثر الأبراج توافق معه

ولفتت، إلى أن أكثر الأبراج توافقا مع برج القوس هي الأبراج النارية أو الهوائية، و منها: برج الحمل أو برج الأسد، و بالنسبة للأبراج الهوائية الأكثر توافقا معه هو الجوزاء.

