بدء هجمات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة واشتعال النيران بمصنع كيماوي

أعلن التلفزيون الإيراني عن بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة حيث سمع دوي إنفجارات قوية.

فيما أشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى إندلاع حريق كبير عقب سقوط صاروخ إيراني على مصنع كيماوي جنوب ‎فلسطين المحتلة.

كما فعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات إنذار في تل أبيب ومحيطها ومناطق وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني .

ولاحقا ؛ أعلن حزب الله، عن شن هجوم كبير على تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان له إنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في منطقة السدر ببلدة عيناتا جنوبي لبنان.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي المستحدثة قرب موقع الصدح مقابل بلدة مارون الراس، بالإضافة إلى تجمعا للعدو الإسرائيلي في جنوب بلدة مارون الراس الحدودية.