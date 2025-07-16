قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يجري مجموعة من الاتصالات المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية
كامل الوزير يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتسويق مخرجات الصناعات التقليدية والإبداعية
مدبولي يشهد توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالعين السخنة
صحف الاحتلال: حجم الدمار بغزة يفوق التوقعات.. ومقاولون إسرائيليون يهدمون المنازل
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟
ترامب يتوقع نهاية وشيكة للحرب الروسية الأوكرانية خلال 50 يوما| تفاصيل
26 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر.. تفاصيل
مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في التعدين على هامش منتدى مصر للتعدين
طلب عاجل للخارجية الفلسطينية بتدخل اليونسكو لوقف تهويد الحرم الإبراهيمي.. صور
حادث تصادم بين أتوبيس نقابة المحامين وعدد من السيارات الملاكي والنقل على الدائري.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتسويق مخرجات الصناعات التقليدية والإبداعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة وشركة تطوير الصناعات الإبداعية (CIDCO)، بهدف تعزيز التعاون في تسويق مخرجات مشروعات الصناعات التقليدية والإبداعية، خاصة في مجالات التصميمات والموضة والحلي وصناعة الجلود.

ويستمر البروتوكول لمدة 3 سنوات، ويستهدف دعم عمليات تطوير المنتجات وتحسين جودة التصنيع، من خلال ثلاثة مراكز تكنولوجية رئيسية هي: مركز التصميمات والموضة، مركز تكنولوجيا الحلي، ومركز تكنولوجيا صناعة الجلود. وقد وقّعت البروتوكول كل من الدكتورة أسماء عبد المحسن، رئيس قطاع شؤون الصناعة، والدكتور هاني بركات، رئيس مجلس إدارة شركة CIDCO.

وأكد الوزير في كلمته على هامش التوقيع، ترحيب الوزارة بأي شراكات تساهم في تنمية الصناعة المصرية والارتقاء بها، مشيرًا إلى أن التعاون مع CIDCO يمثل خطوة مهمة لتحسين مكانة الصناعات التراثية والإبداعية في الأسواق المحلية والدولية، من خلال تمكين المبدعين ورواد الأعمال ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وتسويقها عالميًا.

ويهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ مبادرات لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز فرص التصدير خاصة للأسواق الأوروبية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريبي لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتحقيق معايير الجودة والاستدامة في الإنتاج، بما يعزز مساهمة هذه الصناعات في الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب المبدع.

الصناعه الصناعه الإبداعية الصناعه التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

احمد حسن

أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك لهذا السبب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

مدحت شلبي

مدحت شلبي يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

وسام أبو علي

80 ألف دولار.. الأهلي يوقع 3 عقوبات مالية على وسام أبو علي

ترشيحاتنا

وسام أبو علي

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا للجماهير بشأن وسام أبو علي

تير شتيجن

أسطورة ألمانيا يحذر شتيجن من دكة برشلونة

أرسنال

أرسنال يحبط محاولات تشيلسي ويجدد عقد جوهرته

بالصور

على الحصان.. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

طلب عاجل للخارجية الفلسطينية بتدخل اليونسكو لوقف تهويد الحرم الإبراهيمي.. صور

الحرم الإبراهيمي.
الحرم الإبراهيمي.
الحرم الإبراهيمي.

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

وزير الري يتابع موقف إيراد نهر النيل وإجراءات إدارة وتشغيل السد العالي

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد