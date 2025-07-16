كامل الوزير يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتسويق مخرجات الصناعات التقليدية والإبداعية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة وشركة تطوير الصناعات الإبداعية (CIDCO)، بهدف تعزيز التعاون في تسويق مخرجات مشروعات الصناعات التقليدية والإبداعية، خاصة في مجالات التصميمات والموضة والحلي وصناعة الجلود.

ويستمر البروتوكول لمدة 3 سنوات، ويستهدف دعم عمليات تطوير المنتجات وتحسين جودة التصنيع، من خلال ثلاثة مراكز تكنولوجية رئيسية هي: مركز التصميمات والموضة، مركز تكنولوجيا الحلي، ومركز تكنولوجيا صناعة الجلود. وقد وقّعت البروتوكول كل من الدكتورة أسماء عبد المحسن، رئيس قطاع شؤون الصناعة، والدكتور هاني بركات، رئيس مجلس إدارة شركة CIDCO.

وأكد الوزير في كلمته على هامش التوقيع، ترحيب الوزارة بأي شراكات تساهم في تنمية الصناعة المصرية والارتقاء بها، مشيرًا إلى أن التعاون مع CIDCO يمثل خطوة مهمة لتحسين مكانة الصناعات التراثية والإبداعية في الأسواق المحلية والدولية، من خلال تمكين المبدعين ورواد الأعمال ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وتسويقها عالميًا.

ويهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ مبادرات لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز فرص التصدير خاصة للأسواق الأوروبية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريبي لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتحقيق معايير الجودة والاستدامة في الإنتاج، بما يعزز مساهمة هذه الصناعات في الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب المبدع.