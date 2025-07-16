"رئيس القومي للبحوث" يؤكد أهمية إدراج الفحص الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج

أكد رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور محمود معوض، أهمية إدراج الفحص الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج، وذلك لتعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية.



وقال معوض ـ في مقابلة مع قناة (النيل) للأخبار اليوم /الأربعاء/ ـ إن تنظيم المركز القومي للبحوث للصالون العلمي الخامس للكشف عن 19 مرضا وراثيا يأتي تماشيا مع المبادرة الرئاسية لكشف وعلاج الأمراض الوراثية خاصة عند الأطفال حديثي الولادة، وهي من المبادرات الناجحة، لأنه يتم الكشف عن الطفل منذ الولادة لمعرفة الجينات التي يمكن أن تسبب الخلل ويتم متابعتها.



وأشار إلى أن هناك علاجات جديدة ظهرت عالميا يمكن استخدمها قبل الولادة أو بعد، وتتم متابعة الطفل على مدار حياته، لافتا إلى وجود حالات لا يمكن تغيير الجين ولكن يمكن تحسين الحالة المرضية للطفل خلال فترة نموه.

