شريف منير: لن أشارك في سهر الليالي 2 لاختلاف الرؤية

كشف الفنان شريف منير أن فيلم "سهر الليالي 2" يتم تحضيره برؤية مختلفة عن الجزء الأول، مؤكدًا أنه لن يكون من بين أبطال العمل هذه المرة.



وأضاف منير أنه على الرغم من عدم مشاركته، يتمنى للفيلم تحقيق نجاح كبير كما فعل الجزء الأول الذي حقق صدى واسعًا لدى الجمهور.



على جانب أخر كشف الفنان أحمد حلمي موقفه من المشاركة في الجزء الثاني من فيلم “سهر الليالي”، بالتزامن مع بدء صناع العمل التحضيرات للفيلم خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه لن يشارك في الجزء الجديد، الذي من المقرر أن يعتمد على مجموعة من الفنانين الشباب.



وقال أحمد حلمي في تصريحات تليفزيونية على هامش تكريمه في مهرجان ظفار: “معتقدش إني هشارك، لأن خلاص كبرنا ومبقناش نسهر زي الأول، وصنّاع الفيلم هيقدموه بممثلين جدد، ومتحمس طبعًا للفكرة ومتحمس أشوفهم هيعملوا إيه، وكلامي ده هيخوف المؤلف تامر حبيب، بس هو قدها وقدود”.