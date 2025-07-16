التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

في حادثة مأساوية هزت مواقع التواصل الاجتماعي، توفيت المؤثرة المغربية الشهيرة سلمى، المعروفة بلقب “زوجة تيبو”، أثناء خضوعها لعملية جراحية لتغيير المسار بهدف إنقاص الوزن.





وأفادت وسائل إعلام مغربية أن سلمى تعرضت لمضاعفات خطيرة أثناء العملية، ما أدى إلى توقف في عضلة القلب وفشل في إنقاذ حياتها.





وكانت الراحلة قد عانت لفترة طويلة من السمنة والتنمر، وهو ما شكل ضغطًا نفسيًا دفعها لاتخاذ قرار الخضوع للجراحة.





أثارت وفاتها حالة من الصدمة والحزن بين متابعيها، وجددت الجدل حول مخاطر عمليات إنقاص الوزن وضغط المجتمع على الأفراد لتغيير شكلهم الخارجي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.