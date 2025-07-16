غضب عارم في الأهلي من وسام أبوعلي.. وتطورات جديدة بشأن العرض الأمريكي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة استياء واضحة لدى جمهور الأهلي من تصرفات وسام أبوعلي مهاجم الفريق والتي لم تكن متوقعة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن البعض اندهش تمامًا مما يفعله اللاعب مؤخرًا، وهناك أيضا حالة استياء منه داخل النادي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: هناك استياء لدى مسئولي الأهلي وفوجئ الجميع بتصرفاته مؤخرًا، واللاعب لم يُعد يتحدث سوى عن الأهداف التي سجلها في كأس العالم للأندية مؤخرًا كما تناسى الهدف الذي سجله في مرمى الفريق أمام بالميراس، ويريد الانتقال لفريق كولومبوس كرو الأمريكي.

وأضاف: وسام أبوعلي تخلف عن موعد إجراء أشعة الرنين في الثانية عشر ظهرًا، وتم انتظار حضوره إلى النادي لكنه تخلف عن الموعد المحدد، بعدما سبق ورفض الخضوع للقياسات العضلية بحجة الإصابة التي يعاني منها.

وأكمل: محمد يوسف المدير الرياضي قرر بشكل عاجل خصم 10% من قيمة عقد وسام أبوعلي حوالي 70 إلى 80 ألف دولار بسبب تخلفه عن موعد اجراء اشعة الرنين.

وتابع: بعدها وصل وسام أبوعلي إلى النادي وعقد جلسة مع يوسف، وطلب الرحيل إلى الدوري الأمريكي، والمدير الرياضي تحدث معه بصرامة وأبلغه بالعقوبة ورفض سياسة "لي الذراع" وأكد له أن النادي الأهلي لن يرضخ للضغوط، خصوصا أن يوسف فوجئ بتصرفات اللاعب مؤخرًا.

وواصل: يوسف طالب اللاعب باحضار العرض المالي الذي يليق بالنادي الأهلي، وبخلاف ذلك فأن النادي لن يرضخ لأي ضغوط مطلقًا، وعرض كولومبس كرو الأمريكي وصل لـ6 مليون دولار، وبعدها بدأ اللاعب يتحدث مع النادي الأمريكي ووكيله، وأبلغهم بأن النادي الأهلي ينتظر عرضا ماليا جيدًا.

وزاد: الأهلي استقبل عرض من كولومبس كرو الأمريكي يقترب من الـ8 مليون دولار وبعض المصادر أكدت أنه 7.5 مليون دولار، وأصبح هناك مرونة نوعًا ما، لكن لم يتم الموافقة بشكل رسمي، ولكن العرض غير مرضي، وفي حالة الوصول لـ8.5 مليون دولار قد تتم الموافقة.

وأضاف: وسام أبوعلي سيواصل الضغط على النادي الأمريكي للوصول إلى 8.5 مليون دولار مع وضع بعض الإضافات الآخرى..

وأشار إلى أنه بعض توقيع العقوبات ضد وسام أبوعلي، اللاعب تراجع عن موقفه، وقام بتسليم جواز السفر إلى الجهاز الإداري، بعد التشاور مع وكيل أعماله. من أجل التواجد في معسكر الأهلي بتونس، وتم تحديد موعد جديد لإجراء أشعة الرنين.

وشدد على وجود حالة غضب شديدة تجاه النادي الأهلي في ظل التصرفات الغريبة من جانب وسام أبوعلي والتي تفتقد إلى الاحترافية. مؤكدا أن الأهلي سيبدأ فتح باب التفكير في التعاقد مع مهاجم آخر كبديل محتمل لوسام، بعد اقتراب رحيله عن النادي.