هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع أنزيمات الكبد؟

قال الدكتور مدحت عبد الحميد استشارى الكلي أن هناك علاقة بين نشاط الغدة الدرقية وارتفاع إنزيمات الكبد، لكنها ليست علاقة مباشرة دائمًا، بل تعتمد على طبيعة الحالة الصحية.

واوضح من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، كيف تكون هناك علاقة مباشرة بين نشاط الغدة الدرقية، وإرتفاع أنزيمات الكبد والتى تشمل ما يلي.

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

1. في حالات فرط نشاط الغدة الدرقية (Hyperthyroidism):

يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة إلى تأثيرات على الكبد، مثل:

ارتفاع في إنزيمات الكبد (مثل ALT وAST).

اضطراب في وظائف الكبد، خاصة إذا كان فرط النشاط شديدًا أو غير معالج.

أحيانًا يحدث تضخم بسيط في الكبد أو ما يُعرف بـ التهاب الكبد الخفيف الناتج عن فرط نشاط الغدة.

السبب في ذلك يعود إلى:

زيادة معدل الأيض في الجسم، مما يُجهد الكبد.

التأثير غير المباشر على الدورة الدموية الكبدية.

أحيانًا تسبب الأدوية المستخدمة في علاج الغدة مثل ميثيمازول أو بروبيل ثيويوراسيل ارتفاعًا في إنزيمات الكبد كأحد الآثار الجانبية.

2. في حالات قصور الغدة الدرقية Hypothyroidism

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

أيضًا يمكن أن تظهر إنزيمات الكبد مرتفعة في بعض مرضى قصور الغدة.

يحدث ذلك بسبب:

بطء عمليات التمثيل الغذائي.

تراكم الدهون في الكبد الكبد الدهني

ضعف تصريف العصارة الصفراوية.

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

متى تقلق؟

إذا كانت إنزيمات الكبد مرتفعة مع أعراض غدة درقية واضحة مثل فقدان وزن مفاجئ، تعب شديد، خفقان، أو اضطرابات حرارة الجسم، فيُنصح بإجراء تحاليل شاملة للغدة والكبد معًا.

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

وإذا كنت تتناول أدوية للغدة، فارتفاع الإنزيمات قد يكون ناتجًا عنها ويحتاج لتعديل الجرعة أو تغيير العلاج.