احمى نفسك من الدوالي وآلام الساقين بهذه الحيل

تعد الدوالى من المشكلات المنتشرة بشكل كبير فى العصر الحديث خاصة بين النساء وكبار السن.



ووفقا لما ذكره موقع “ كيلافند كلينك” يمكنك تقليل احتمالية الإصابة بـ الدوالى باتباع نمط حياة صحي ونشط حيث يوصي مقدمو الرعاية الصحية بالعديد من الإجراءات نفسها للوقاية من الدوالي وعلاجها:

تجنب الوقوف لفترات طويلة

لتشجيع تدفق الدم، خذ فترات راحة منتظمة للتمدد والمشي، خاصة إذا كانت وظيفتك تتطلب منك الوقوف على قدميك.



ارفع ساقيك

رفع قدميك فوق خصرك يساعد على تدفق الدم إلى قلبك.



الحفاظ على وزن صحي

التخلص من الوزن الزائد يقلل الضغط داخل الأوعية الدموية.



الإقلاع عن استخدام التبغ

التدخين يضر بالأوعية الدموية، ويقلل من تدفق الدم ويسبب مجموعة واسعة من المشاكل الصحية.



حافظ على نشاطك

لتحسين الدورة الدموية، تحرك بشكل متكرر وتجنب الجلوس ساكنًا لفترات طويلة.



جرب جوارب الضغط

جوارب الدعم والجوارب الطويلة تضغط على أوردتك وتساعد على دوران الدم وهذا يمنع تفاقم دوالي الأوردة.



ارتدِ ملابس تناسبك بشكل صحيح

لتشجيع تدفق الدم، تأكد من أن حزام الخصر ليس ضيقًا جدًا.