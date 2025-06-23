تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفرط الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان وتؤثر عليه بشكل كبير سواء في الشكل أو قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

هؤلاء الأكثر عرضة لفرط الغدة الدرقية



ووفقا لموقع tuasaude هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، مثل:

العمر الكبير خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 60 عامًا

وجود التاريخ العائلي لمرض الغدة الدرقية

التاريخ الشخصي لمشاكل الغدة الدرقية

نقص السيلينيوم في الجسم

عادة التدخين

استخدام الأدوية، مثل الأميودارون

المعاناة من الرجفان الأذيني

تناول الكثير من الأطعمة الغنية باليود.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود تاريخ من الحمل الحديث، أو فقر الدم الخبيث .

كل هذه العوامل السابقة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض فرط نشاط الغدة الدرقية.