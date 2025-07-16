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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
أسماء عبد الحفيظ

يتربع "الجريش بالدجاج" على عرش الأطباق التقليدية التي لا تغيب عن الموائد في المناسبات والولائم.
يُعد هذا الطبق من أقدم الأكلات في الجزيرة العربية، يجمع بين البساطة والقيمة الغذائية العالية، ويتميز بقوامه الكريمي الغني ومذاقه المتوازن الذي يجمع بين نكهة الحبوب والبهارات والدجاج الطري.

تقدم لكم الشيف هدي زعرب طريقة تحضير الجريش بالدجاج على الأصول الخليجية، بخطوات سهلة ومذاق لا يقاوم .

المكونات طريقة عمل الجريش بالدجاج

 طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

للجريش

  • 2 كوب جريش مغسول ومنقوع لمدة ساعتين
  • 1 كوب أرز مصري مغسول
  • 1 دجاجة كاملة أو 4 صدور دجاج مقطعة
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة
  • 6 أكواب ماء أو حسب الحاجة
  • 1 ملعقة صغيرة كركم
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • 1 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة
  • نصف كوب حليب اختياري لإضافة نعومة
  • 2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

للتزيين 

  • بصل مقلي حتى يصبح ذهبي ومقرمش
  • سمن أو زيت لتحمير البصل
  • فلفل أسود وكمون حسب الرغبة
  • طريقة التحضير
  • سلق الدجاج
  • في قدر كبير، ضعي ماء مع ملح وبصلة وفلفل، واسلقي الدجاج حتى ينضج.
  • أزيلي الدجاج واحتفظي بالمرق.
  • قطعي الدجاج إلى قطع صغيرة أو مفتتة.
 طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

تحضير الجريش

  • في قدر كبير على النار، أضيفي السمن ثم البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.
  • أضيفي الجريش المنقوع والأرز، وقلبي لمدة دقيقتين.
  • اسكبي مرق الدجاج الساخن حتى يغطي المكونات.
  • أضيفي الكركم، الكمون، الفلفل الأسود، والملح، وقلبي جيدًا.
  • الطهي البطيء
  • غطي القدر واتركيه على نار هادئة جدًا لمدة ساعتين تقريبًا، مع التحريك كل 20 دقيقة حتى لا يلتصق.
  • إذا احتاج الأمر، أضيفي المزيد من الماء أو المرق الساخن.
  • بعد أن يصبح الجريش طريًا ومتماسكًا، أضيفي الدجاج المفتت والحليب وقلبي برفق.

اللمسات الأخيرة

اتركي الجريش على نار هادئة جدًا لمدة 10 دقائق إضافية حتى تتجانس النكهات.

التقديم

  • اسكبي الجريش في طبق التقديم.
  • زينيه بالبصل المحمّر ورشة فلفل أسود وكمون.
  • قدّميه ساخنًا مع اللبن أو السلطة أو الخبز العربي.

نصيحة

لنكهة خليجية مميزة، يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من اللومي المطحون أو الهيل المطحون في نهاية الطبخ.

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طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

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