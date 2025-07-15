نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم

في واقعة هزت المجتمع المغربي والعربي، توفيت المؤثرة المغربية الشهيرة على “تيك توك”، سلمى المعروفة بلقب “زوجة تيبو”، أثناء خضوعها لعملية جراحية لإنقاص الوزن، تحديدًا "تغير مسار"، وذلك بعد سنوات من المعاناة النفسية والجسدية بسبب السمنة والتعرض المستمر للتنمر.

وفاة المؤثرة المغربية سلمي

اشتهرت المؤثرة المغربية الشهيرة على “تيك توك”، سلمى المعروفة بلقب “زوجة تيبو”، على منصات التواصل الاجتماعي بروحها المرحة وظهورها الإيجابي، كانت تعاني من زيادة مفرطة في الوزن أثرت على حياتها الاجتماعية والصحية، لكنها في الوقت نفسه كانت ضحية لآلاف التعليقات الساخرة والجارحة التي تنهش ثقتها بنفسها.

“زوجة تيبو" تخضع لعملية تغير مسار

وفقًا لما تداولته وسائل إعلام مغربية، خضعت الشابة للعملية في أحد المستشفيات الخاصة، وتعرضت لمضاعفات خطيرة بعد التخدير، مما أدى إلى توقف في وظائف القلب، وفشل في إنقاذ حياتها، الخبر سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم، وسط صدمة وذهول متابعيها، الذين عبّروا عن حزنهم وغضبهم من "الضغط المجتمعي" الذي دفعها لهذا القرار.

اللافت أن الراحلة كانت قد نشرت قبل فترة وجيزة منشورًا عبّرت فيه عن رغبتها في "البدء من جديد" و"أن تحب جسدها"، وكأنها كانت تودع جمهورها دون أن تدري.

وفاة مؤثرة مغربية

هذه القصة المؤلمة فتحت نقاشًا واسعًا حول مخاطر العمليات الجراحية لإنقاص الوزن، والتي أصبحت منتشرة بين الشباب دون إشراف نفسي أو تقييم دقيق للحالة، فقط بسبب الرغبة في القبول المجتمعي والشكل المثالي.

وفاة مؤثرة مغربية

الأطباء يحذرون من أن مثل هذه العمليات لا يجب أن تكون الخطوة الأولى، بل هي الملاذ الأخير بعد فشل كل الطرق الأخرى، ولابد أن يسبقها استعداد نفسي، وفهم عميق للمخاطر.

كما أن التنمر الإلكتروني أصبح اليوم سلاحا مميتا، لا يترك كدمات ظاهرة، بل يدمّر الكثير من الأشخاص.