علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب

ظهور خطوط حمراء أسفل الظفر ليس أمرا شائعًا إلا في حالات الإصابة أو الصدمات، لكن في بعض الحالات، قد يظهر نزيف يشبه الشظايا ويكون على شكل خطوط دموية طولية دقيقة تظهر تحت الظفر.

هذه العلامة قد تشير إلى عدوى في القلب تؤثر على الصمامات أو البطانة الداخلية للقلب، وهي حالة تُعرف بـ التهاب شغاف القلب (Endocarditis).

ما الذي قد يرفع خطر الإصابة بهذه العدوى؟

وجود أجهزة مزروعة في القلب.

عيوب خلقية في القلب.

تاريخ من تعاطي المخدرات.

نوبات قلبية سابقة.

وقد يصاحب هذه العلامة في الأظافر أعراض مرافقة محتملة مثل:

-أعراض شبيهة بالإنفلونزا.

-فقدان الوزن.

-آلام في العضلات.

-السعال.

المصدر..DailyMedicalinfo