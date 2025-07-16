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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحريات في حادث أتوبيس نقابة المحامين: سيارة ملاكي توقفت فجأة أمامه

الحادث
الحادث
أحمد مهدي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تصادم أتوبيس نقابة المحامين وسيارتين ملاكي وأخرى سوزوكي على الطريق الدائري في القاهرة الجديدة.

حيث أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أنه أثناء سير الأتوبيس على الطريق الدائري قبل مدخل التجمع توقفت سيارة ملاكي فجأة أمامه فاصطدم بها من الخلف ثم اصطدمت به سيارة سوزوكي وملاكي.

وأفادت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة بأن الحادث نتج عنه إصابة سائق بسحجات وكسور ونقله إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج وجرى رفع حطام السيارات من الطريق الدائري وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري بين أتوبيس نقابة المحامين و3 سيارات على الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث وتبين اصطدام أتوبيس نقابة المحامين بـ سيارتين ملاكي وسوزوكي وإصابة شخص جراء الحادث وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحريات الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة ملابسات تصادم أتوبيس نقابة المحامين تصادم أتوبيس نقابة المحامين

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